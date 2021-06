12 city helpersów rozwiąże problemy turystyczne Krakowa? Nowy pomysł władz miasta OPRAC.: Piotr Ogórek

12 city helpersów przez lipiec i sierpień ma w Krakowie pomagać, ale także zwracać uwagę turystom oraz zwykłym mieszkańcom w imprezowych częściach miasta, tam, gdzie dochodzi do konfliktów na linii mieszkańcy-turyści-amatorzy nocnego imprezowania. To projekt pilotażowy, a jego koszt to ponad 140 tys. zł. Helpersami są w dużej mierze krakowscy przewodnicy turystyczni.