Ulotkowa "udręka" w Parku Kulturowym Stare Miasto. W innej części Krakowa całkowity zakaz rozdawania ulotek już obowiązuje

Granica Parku przebiega ulicami: Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztową, Westerplatte, Św. Gertrudy, Bernardyńską, fragmentem Bulwaru Wisły do ulicy Podzamcze łączącej się z ulicą Straszewskiego.

"Okrąglaki" szpecą Kraków. Co zrobić z odrapanymi słupami reklamowymi?

PK Stare Miasto pozwolił uporządkować przestrzeń publiczną, a także ograniczyć ekspansję reklamową

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto, w ścisłym centrum wprowadzono zakaz rozdawania ulotek z informacjami o charakterze sprzecznym z moralnością publiczną oraz zakaz powiadamiania o towarach, usługach lub imprezach polegający na nagabywaniu osób przebywających na obszarze Parku.

W takim wypadku, jeżeli ktoś rozdaje ulotki, które nie są sprzeczne z moralnością publiczną i nie nagabuje przechodniów, to sam fakt rozdawania ulotek nie jest podstawą, by traktować go jako wykroczenie i nie wymaga podjęcia interwencji przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.