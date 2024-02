20 marca wiosenne Forum Seniora Małopolski! Gościem specjalnym będzie Laura Łącz! Zapisz się już teraz!

Na organizowanym przez nas Forum Seniora 2024, poruszymy kwestie zdrowego stylu życia, aktywnego i ciekawego spędzania wolnego czasu. To nie wszystko! Podpowiemy też, jak dbać o zdrowie i o urodę. Nie zabraknie wybitnych ekspertów i specjalistów w swojej dziedzinie, którzy podzielą się z uczestnikami Forum Seniora informacjami o najnowszych osiągnięciach profilaktyki zdrowotnej, odkryciami medycyny, poradami z zakresu technologii cyfrowej czy ważnymi z punktu widzenia osoby starszej prawnymi aspektami życia.

Tym razem gościem specjalnym Forum będzie Laura Łącz, znana i lubiana aktorka, odtwarzająca rolę Gabrieli w serialu „Klan”, którą oprócz autorskiego wystąpienia, będziemy mogli usłyszeć w recitalu muzycznym na zakończenie Forum.

Laura Łącz to aktorka, reżyserka i pisarka. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną oraz Wydział Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Zagrała kilkadziesiąt ról w Teatrze Polskim, filmach fabularnych i serialach. Od blisko 20 lat odtwarza rolę Gabrieli Wilczyńskiej w serialu „Klan”. Ambasadorka akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, nominowana do tytułu Mistrz Mowy Polskiej. Pisze bajki, opowiadania, słuchowiska radiowe, sztuki teatralne, wiersze i teksty piosenek dla najmłodszych.

Po spotkaniu, będzie można nabyć unikalne wydania książek z autografem autorki.

Każdy człowiek chce być aktywny bez względu na to, w jakim jest wieku. Dbanie o siebie, o swoją sprawność, jest wyzwaniem numer jeden. Po drugie - aktywność umysłowa, nasza pamięć, nasze umiejętności mają ogromne znaczenie – podczas naszego Forum Seniora dowiecie się, jak wykorzystać te atuty.

Dzięki takim spotkaniom, jak nasze Forum Seniora 2024, tworzą się całe społeczności osób w wieku dojrzałym, które się nawzajem wspierają i motywują.

Zapisy trwają do poniedziałku, 18 marca lub do wyczerpania wolnych miejsc. Można także zgłosić swoją chęć uczestnictwa, wysyłając e-mail na adres: [email protected]. W wiadomości należy podać imię, nazwisko, adres mailowy lub numeru telefonu komórkowego. To konieczne, aby otrzymać zaproszenie na Forum Seniora w wersji elektronicznej.

W przypadku jakichkolwiek trudności z rejestracją, jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 10:00 do 14:00 pod numerem telefonu: +48 797 607 874.

Do zobaczenia we środę 20 marca!

Przypominamy o zabraniu ze sobą potwierdzenia rejestracji - jest ono niezbędne, aby móc uczestniczyć w naszym wydarzeniu.

