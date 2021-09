25-lat więzienia dla zabójcy ze Znamirowic. Po apelacji Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu kara została zwiększona

FLESZ - Od października zmiany przy wjeździe do Wielkiej Brytanii

Prokurator okręgowy w Nowym Sączu odwołał się od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie zabójstwa 80-latki w Znamirowicach (gm. Łososina Dolna). Doszło do niego jesienią 2019 roku, zaś sprawca, 26-letni mężczyzna, został skazany na 16 lat więzienia. Prokuratura od początku domagała się kary 25 lat pozbawienia wolności. Apelacja została rozpatrzona pozytywnie.

- Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 8.09.2021 r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu i wymierzył karę 25 lat pozbawienia wolności dla sprawcy dokonanego w okresie 24-26 września 2019 r. w Znamirowicach zabójstwa mieszkanki tej miejscowości w związku z rozbojem na jej osobie- informuje Leszek Karp, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Do brutalnego zabójstwa w Znamirowicach doszło pod koniec września 2019 roku. Ofiarą była 80 - letnia warszawianka, mieszkająca od kilkunastu lat nad Jeziorem Rożnowskim. Rok wcześniej straciła męża i od tego czasu mieszkała samotnie. Ciało kobiety znaleziono 2 października, po tym jak jej córkę zaniepokoiło to, że nie może się skontaktować z matką. Poprosiła więc sąsiada, by sprawdził, czy wszystko w porządku.