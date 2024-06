32 km po Tatrach w 3 godz. 15 min. Dudczak Michał wygrywa Wysokogórski Bieg im. druha Franciszka Marduły

Tuż przed godz. 7 rano z Parku Miejskiego im. marszałka Józefa Piłsudskiego wystartowali biegacze, aby zmierzyć się z najtrudniejszym wyzwaniem Weekendu Biegowego z Sokołem w Zakopanem. Zawodnicy najpierw udali się pod pomnik druha Franciszka Marduły gdzie złożono kwiaty, a następnie ruszyli Krupówkami w stronę Kuźnic.

Samo wejście w Tatry, to morderczy podbieg na Nosal. Stromy szlak sprawił, że zawodnicy musieli iść szybkim krokiem, co i tak zabierało dużo sił. Dalej wysnaczona trasa prowadziła przez Dolinę Jaworzynki na Przełęcz Między Kopami. Po dotarciu do schroniska Murowaniec zawodnicy kierowali się dalej w stronę Czarnego Stawu Gąsienicowego. Po zdobyciu Karbu zawodnicy zbiegli w kierunku Czerwonych Stawków aby po ich minięciu rozpocząć kolejny niebezpieczny podbieg (czarnym szlakiem) na Przełęcz Świnicką. Później zawodnicy ruszyli w Kierunku Kasprowego Wierchu i dalej przez Myślenickie Turnie kontynuowali zbieg do Kuźnic. To jednak nie koniec, bo w Kuźnicach zawodnicy spowrotem ruszyli w Tatry na na Kalatówki, a następnie Ścieżką nad Reglami biegli aż do Doliny Białego. Dalej już ulicami Zakopanego biegacze podążali do mety na Placu Niepodległości.

Wyniki Open: