44-latek z Krakowa ukradł w Brzesku pieniądze z kościelnej skarbony i poszedł na zakupy. Został zatrzymany dzięki uwadze jednej z kobiet

Do zdarzenia doszło we wtorek 7 maja 2024 w jednym z kościołów w Brzesku. Około godziny 10 do brzeskiej komendy zadzwoniła kobieta, która zauważyła w świątyni mężczyznę wyciągającego z kościelnej skarbonki pieniądze. Gdy ten opuścił kościół, mieszkanka Brzeska ruszyła za nim, jednocześnie o zdarzeniu informując dyżurnego jednostki.

- Kobieta przekazała informacje, że podejrzany mężczyzna wszedł do sklepu. Policjanci, którzy dotarli na miejsce, zatrzymali wskazanego przez kobietę mężczyznę. Okazał się nim 44-letni mieszkaniec Krakowa. Przy mężczyźnie znaleziono ponad 120 złotych, które ukradł z kościelnej skarbonki. Mężczyzna przyznał się do kradzieży i dobrowolnie poddał się karze grzywny - mówi asp. sztab. Ewelina Buda, rzeczniczka brzeskiej komendy.

Policjanci chwalą postawę mieszkanki Brzeska, która będąc świadkiem kradzieży, zaalarmowała o tym służby.

