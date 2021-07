46. Poroniańskie Lato zainaugurowane. Na początek góralskie wesele w wykonaniu zespołu Regle

Po rocznej przerwie Poroniańskie Lato wróciło do Poronina. To ucieszyło miejscowych górali, ale i turystów spędzających wakacje w górach. Wydarzenie powiązane jest z odpustem w parafii św. Marii Magdaleny w Poroninie. Dlatego co roku Poroniańskie Lato rozpoczyna uroczysta suma odpustowa w miejscowym kościele. W tym roku w czasie nabożeństwa obchodzono także złoty jubileusz święceń kapłańskich ks. Jana Zająca. Była to więc okazja dla lokalnej uroczystości na podziękowania dla kapłana za jego posługę.

Po nabożeństwie uczestnicy przeszli i przejechali góralskimi wozami w barwnym korowodzie na teren wokół Wańkówki. Z uwagi na remont terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury, impreza odbywa się na parkingu przy Wańkówce.

Na początek sporą dawkę góralskiej tradycji zafundował widzom zespół Regle, który przedstawił inscenizację góralskiego wesela. Ponadto gościnnie wystąpił zespół Rzgowianie.