59. Małopolski Wyścig Górski. Zmiana lidera po pierwszym etapie

Zanim jeszcze kolarze ruszyli na trasę dotarła do nas smutna wiadomość o wycofaniu się Karola Domagalskiego, kolarza zespołu HRE Mazowsze Serce Polski, wychowanka Krakusa bbc Czaja Swoszowice. Domagalskiego dotknęły kłopoty żołądkowe, z którymi zmagał się już podczas czwartkowego prologu. Na trasy MWG wrócił dwa lata po strasznym wypadku jakiego doznał właśnie podczas tej imprezy. Chciał pokazać, że wymazał go już z pamięci. Niestety, nie dane mu było ukończyć tej imprezy.

Tak więc na trasie nie ma żadnego kolarza z Małopolski. Jednak podczas liczącego 131 km odcinka Polacy byli widoczni, choć ostatecznie triumfował Czech.

Ale po kolei, od startu następowały próby ucieczek, a teren temu sprzyjał, jako że Pogórze Wielickie to wiele krótkich, choć stromych podjazdów. Akcja dnia zawiązała się na 35 km po starcie. Uczestniczyło w niej sześciu kolarzy. Paweł Bernas z teamu Domagalskiego, a także Bartłomiej Proć (KS Pogoń Mostostal Puławy), Sam Gademan (Sensa-KvK), Emil Toudal (BHS-PL Beton Bornholm), Andras Szatmary (Epronex-Gesu Bikewear) i Petr Klabouch (Topforex ATT Investments PCT). Ich przewaga wynosiła

maksymalnie dwie minuty. Rozgrywali między sobą lotne finisze, a także premie górskie, których na tym etapie było aż cztery (włącznie z podjazdem na metę). Przewaga systematcznie topniała, aż wreszcie na 20 km przed metą stopniała do zera. Wyścig zaczął się więc na nowo i rozstrzygnął podczas finałowego podjazdu na górę Chełm w Myślenicach. To 4,5-kilometrowy podjazd ze średnim nachyleniem 6 procent. Jeszcze na 2 km przed meta jechała większa grupa kolarzy, ale wtedy na samotny atak zdecydował się Schlegel. Nikt nie utrzymał mu koła i Czech wygrał.