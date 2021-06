81. rocznica pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów [ZDJĘCIA]

Przypomniał, że KL Auschwitz dopiero później został uzupełniony przez aparat III Rzeszy Niemieckiej o machinę zagłady dla ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Nim to nastąpiło, przeznaczony był dla likwidacji najbardziej świadomych i patriotycznie nastawionych przedstawicieli społeczeństwa polskiego.

Z więźniów pierwszego transportu nikt już nie żyje. Jako ostatni, którym udało się przetrwać, gehennę obozowego piekła zmarli w ostatnich latach Kazimierz Albin i Włodzimierz Bujakowski.

W dzisiejszej wzięło udział czterech innych więźniów KL Auschwitz: Lucyna Adamkiewicz, Zdzisława Włodarczyk, Barbara Wojnarowska-Gautier i Bogdan Bartnikowski.

- Moim obowiązkiem jest przekazywać młodym Polakom to, co tutaj się działo. Trudno im sobie to nawet wyobrazić