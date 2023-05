Alan Łyszczarczyk, hokeista Comarch Cracovii: Awans do elity to spełnienie moich marzeń

Świetny był wasz mecz z Włochami. Kluczem było to, by wygrać z jednym z dwóch najpoważniejszych rywali – Brytyjczykami bądź Włochami. Pokonaliście reprezentantów Italii.

Tak, na pewno jakieś nerwy były, ponieważ nie był to wygodny przeciwnik dla nas, który tylko się bronił, stał w swojej tercji obronnej. Wiedzieliśmy, że jeśli strzelimy jedną, potem drugą bramkę, to później już pójdzie i worek z bramkami się rozwiąże. Musieliśmy być cierpliwi i czekaliśmy na swoje szanse.

Po porażce z Wielką Brytanią byliśmy świadomi tego, że jeśli przegramy z Włochami, nasze marzenia prysną i nie będziemy mieli szans na awans. Dlatego podeszliśmy do tego meczu w pełni skoncentrowani i przygotowani. Mieliśmy wcześniej analizę wideo więc byliśmy przygotowani na to, co Włosi grają. Wykorzystaliśmy ich słabsze strony i zwyciężyliśmy.

Nawiązując do rozgrywek ligowych, to jak to możliwe, że zespół z tyloma reprezentantami nie był w stanie zdobyć nawet medalu?

Trzymałem kciuki za chłopaków, których znam, kibicowałem im. Cieszę się, że zdobyli mistrzostwo.

Pan zostaje na przyszły sezon, Patryk Wronka też, ale będzie sporo zmian w Comarch Cracovii.

To pytanie do trenera i zarządu klubu, mi ciężko powiedzieć, jaka będzie drużyna.

Ma pan takie ambicje, by wyjechać za granicę?

Tak, jeśli trafi się dobra oferta to nie będę się przed tym bronił. Trzeba przemyśleć taką decyzję i nie wyjeżdżać tylko po to, by wyjechać. Będę myślał po kolejnym sezonie, na razie skupiam się na tym co jest, na Comarch Cracovii.

Wyjazd do Czech to był dobry wybór? Trafił pan do bardzo mocnej drużyny, z której był pan wypożyczany do drugiej ligi.

Tak, chciałem podjąć ryzyko, nie żałuję tej decyzji. Dużo się nauczyłem, wiele zyskałem. Jestem lepszym zawodnikiem niż byłem.