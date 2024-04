Alwernia. Pijany kierowca wydmuchał 2,5 promila alkoholu. Zatrzymali go inni kierowcy

We wtorek (9 kwietnia br.) oficer dyżurny Komisariatu Policji w Alwerni skierował patrol na ul. Marii Curie- Skłodowskiej w Alwerni, gdzie wg. zgłoszenia ujęto pijanego kierowcę volkswagena. Według zgłaszających sposób prowadzenia pojazdu, a więc jazda tzw. „zygzakiem” oraz brak możliwości utrzymania się w jednym pasie ruchu powodował zagrożenie w ruchu drogowym.

Inni uczestnicy ruchu wyprzedzili ten pojazd, po czym doprowadzili do jego całkowitego zatrzymania. Następnie uniemożliwili dalszą jazdę kierującemu vw i natychmiast powiadomili policję. Urządzenie do badania trzeźwości wskazało wynik 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Oprócz utraty prawa jazdy zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz bardzo wysoka kara finansowa - informuje st.asp. Iwona Szelichiewicz, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie.