Alwernia pod Krakowem chce przyciągnąć mieszkańców. Magnesem nowe bloki, centrum sportowe i kąpielisko Skowronek

Alwernia pod Krakowem ma przyciągać mieszkańców. Magnesem nowe bloki, centrum sportowe i kąpielisko "Skowronek"

Wielkie zakłady pracy w czasach PRL dawały nie tylko zatrudnienie, ale także budowały bloki, infrastrukturę sportową, rekreacyjną i kulturalną. Były impulsem do rozwoju miasta i wokół nich toczyło się życie. Dziś model funkcjonowania firm jest zupełnie inny, właściciele skupiają się na prowadzeniu własnego biznesu, a dodatkowe benefity to nie mieszkanie pracownicze, lecz co najwyżej owocowe czwartki.

Firma Alventa postanowiła wyjść przed szereg i nawiązała z gminą Alwernia współpracę, której celem jest realizacja szeregu inwestycji w mieście. Mowa tu o budowie bloków, rozbudowie obiektów sportowych oraz rewitalizacji ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego "Skowronek".

W tym roku zakłady chemiczne w Alwerni obchodzą jubileusz 100-lecia swojej działalności. Pracowało tam już kilka pokoleń mieszkańców Alwerni i firma stara się kontynuować te wartości, by dzieci obecnych pracowników kształciły się w kierunkach umożliwiających tam zatrudnienie. Organizowane są rodzinne wydarzenia integracyjne jak m.in. Dzień Dziecka, a w szkołach działają klasy o profilu chemicznym.