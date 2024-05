Amerykański raper Travis Scott wystąpi 2 lipca w krakowskiej Tauron Arenie. Jego album "UTOPIA" słuchano 50 miliardów razy

Powszechnie chwalony przez krytyków album "UTOPIA" był najlepiej sprzedającym się wydawnictwem hip-hopowym w 2023 roku, utrzymując się na pozycji nr 1 na liście Billboard Top 200 przez cztery tygodnie z rzędu i gromadząc ponad 50 miliardów streamów na całym świecie. Ponadto Spotify uznał go za najczęściej streamowaną płytę w pierwszym tygodniu od wydania w 2023 roku, a Apple Music potwierdziło największą liczbę streamów wydawnictwa w dniu premiery.

Kolejna część trasy koncertowej Travisa Scotta, która zapewni fanom niepowtarzalne wrażenia audiowizualne, rozpocznie się w Holandii w Gelredome 28 czerwca i będzie kontynuowana w Wielkiej Brytanii i Europie z przystankami w Polsce, Szwajcarii, Francji, Belgii, Włoszech, Czechach, kończąc we Frankfurcie w Niemczech 27 lipca.

Nominowany do nagrody Grammy raper wydał album "UTOPIA" u szczytu swoich możliwości jako wykonawca, autor tekstów i producent, po raz kolejny udowadniając, że nikt nie brzmi tak jak on, co zapewniło mu tytuł czołowego innowatora hip-hopu, a krążek został okrzyknięty „albumem dekady”.