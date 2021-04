Amerykańskie pankejki (pancakes) w trzech odsłonach. Klasyczne, z maślanką i z kaszy manny [PRZEPISY]

Jeśli lubimy potrawy w słodkim wydaniu, to warto spróbować amerykańskich placuszków pancakes. To bardziej puszysta wersja polskich naleśników, która sprawdzi się jako posiłek o każdej porze dnia.

Składniki na około 10 sztuk pankejków

1 szklanka (250ml) kaszy manny

1 szklanka mleka 3.2%

5 łyżeczek cukru pudru

1/2 płaskiej łyżeczki proszku do pieczenia

2 jajka

150 g leśnych borówek

30 g masła

Dodatkowo:

cukier puder, ulubione konfitury, syrop klonowy, owoce borówki

Wykonanie:

Kaszę manną błyskawiczną zalać szklanką mleka na około pół godziny, mieszać co jakiś czas. Masło roztopić i wystudzić. Po upływie wyznaczonego czasu do kaszy dodać 2 żółtka, roztopione masło, proszek do pieczenia oraz borówki. Wymieszać.

Białka ubić ze szczyptą soli i dodać do powstałej wcześniej masy. Ciasto nakładać łyżką na gorącą patelnię bez tłuszczu. Usmażyć z obu stron na złoty kolor.

Najlepiej smażyć na malutkiej patelce do jajek sadzonych. Zajmie więcej czasu ale ich wygląd będzie znacznie lepszy. Na dużej patelni ciasto rozpływa się w nierówne kształty i pancakes są przez to cieńsze.

Przepis Joanny Tokarz