Parowańce, czyli drożdżowe bułki na parze. Jak zrobić dobre pampuchy? [PRZEPIS]

Pampuchy – przepis. Pampuchy, zwane inaczej parowańcami podaje się na ciepło. Można je serwować ze słodkim dodatkiem – dżemem lub owocami, ale też w wersji wytrawnej – np. z gulaszem. Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki Iwony Borowiec!

Składniki na około 15 sztuk

1/2 kg mąki

1 jajko

5 dag drożdży

2 łyżki cukru

szczypta soli

250 ml mleka

Wykonanie

Z jednej łyżki cukru, drożdży i pół kubka mleka zrobić rozczyn. Odstawić do wyrośnięcia. W dużej misce zmieszać mąkę, sól, jajko, cukier, wlać rozczyn i dolać resztę mleka. Dokładnie wymieszać łyżką (ok. 5 minut), posypać z wierzchu delikatnie mąką, przykryć ściereczką, odstawić do wyrośnięcia (ciasto będzie rzadkie).

Gdy ciasto wyrośnie, oprószyć dłonie mąką, urywać po kawałku ciasta i formować kulę. Każdą oprószyć dodatkowo mąką.

Na duży garnek położyć czystą ściereczkę i obwiązać sznurkiem. Nie napinać zbyt mocno materiału - może być lekki dołeczek. Wlać do środka wody i doprowadzić do wrzenia. Przygotować miskę o takiej wielkości, aby można nią było przykrywać garnek.

Układać na ściereczce po 4 parowańce, przykryć miską i parować około 6-7 minut (woda cały czas musi się gotować). Podawać z karmelem lub sosem mięsnym.