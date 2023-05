Domowy chleb pszenno-żytni [PRZEPIS KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH]

Przepis na prosty chleb od Koła Gospodyń Wiejskich. Stowarzyszenie „Koło Gospodyń w Białce” powstało w 2011 r. Zrzesza 22 kobiety i 20 członków honorowych – mężów wspiera­jących członkinie. Każda z pań robi co umie najlepiej – rękodzie­ło artystyczne, pyszne smakołyki według starych, rodzinnych receptur, a utworzona w 2012 r. „Zobielsko Gromada” śpiewa, gra i tańczy, by ocalić od zapomnienia folklor regionu. Gospodynie występują w regionalnych strojach babiogórskich, śpiewając regionalne pieśni ludowe i prezentując różne obrzędy. Panie rewelacyjnie gotują i pieką.



Wykonanie

Mleko letnie rozrobić z drożdżami i cukrem, odstawić do wyrośnięcia. Mąki wymieszać, dodać sól, kminek (lub inne – wedle gustu), wyrośnięte drożdże i ciepłą wodę. Ciasto wyrobić, aż zacznie odchodzić od rąk. Odstawić do wyrośnięcia w ciepłym miejscu.

Gdy podwoi objętość, przygnieść, nałożyć do formy. Znów odstawić do wyrośnięcia.

Upiec na rumiano w temperaturze 180 stopni.