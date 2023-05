Placki nie tylko ziemniaczane. Zobacz pomysły na różne placuszki na obiad lub kolację [PRZEPISY]

Placuszki świetnie smakują okraszone jogurtem, są super pomysłem na obiad lub podwieczorek. Zobaczcie przepisy na

Placki z kurczakiem i pieczarkami [PRZEPIS]

Placuszki z kurczaka i papryki [PRZEPIS]

duża pierś z kurczaka

duża, czerwona papryka

200 g mąki gryczanej

200 ml mleka

czarny pieprz

jajko

zioła prowansalskie

2 łyżki musztardy

sól

oliwa do smażenia

Wykonanie

Pierś kurczaka umyć, pokroić w drobną kostkę, przełożyć do miski. Paprykę umyć, pokroić w drobną kostkę. Do piersi kurczaka dodać mąkę, pokrojoną paprykę, czarny pieprz, zioła prowansalskie oraz sól. Na koniec dodać jajko oraz mleko, wymieszać wszystko dokładnie. Z tak powstałej masy, uformować niewielkie placuszki. Smażyć je na rozgrzanej oliwie do czasu, aż będą złociste (ok. 5 min). Podawać z sałatką warzywną.

Przepis Andżeliki Knop