Andrij Szewczenko w debiucie postawi na Aleksandra Buksę? Były piłkarz Wisły Kraków wskazany jako kandydat do gry

Szewczenko szkoleniowcem Genoi CFC został 8 listopada. Przejął zespół będący tuż nad strefą spadkową Serie A, na dodatek borykający się z problemami kadrowymi w ofensywie. Kontuzjowany jest najlepszy strzelec zespołu Mattia Destro oraz dwóch innych mocnych kandydatów do podstawowej jedenastki.

Siłą rzeczy, wzrastają szanse na grę Aleksandra Buksy. Wprawdzie 18-latek przyjechał do włoskiego klubu jako piłkarz jeszcze nie "na dziś", ale dwa występy w Serie A już dostał - ostatni, kilkuminutowy, w meczu z Venezią 31 października. Szewczence pokazuje się od pierwszego treningu. A Ukrainiec obsadzając atak musi podjąć przed meczem z AS Roma trudny wybór - jakikolwiek by on nie był.