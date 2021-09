Andrychów. Policjanci pomogli starszej pani, która straciła orientację w terenie i wpadła do kilkumetrowego rowu

Telefon komórkowy i policjanci uratowali seniorkę z Andrychowa

W miniony poniedziałek (27 września 2021 r.) do Komisariatu Policji w Andrychowie zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że jej mama wracając busem od znajomej prawdopodobnie omyłkowo wysiadła na innym przystanku niż powinna i szukając drogi powrotnej do Andrychowa wpadła do jakiegoś rowu, z którego nie może się wydostać. Starsza pani miała przy sobie telefon, dzięki któremu skontaktowała się z córką.

- Dyżurny od razu nawiązał kontakt z kobietą

– informuje Agnieszka Petek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. - Niestety kobieta nie miała zielonego pojęcia, gdzie jest. Jedyną informacją było to, że w pobliżu słyszy szum wody i przejeżdżające samochody – dodaje.