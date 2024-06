Anna Dymna honorową obywatelką Krakowa. Wyjątkowe wyróżnienie dla wyjątkowej krakowianki. Znani goście na uroczystości

- Wyjątkowe wyróżnienie, bo i wyjątkowa krakowianka. Anna Dymna jest z Krakowem scalona, jest tożsamością Krakowa. Wybitna artystka, wybitna aktorka, wiele realizacji filmowych, ale to nie wszystko, bo jeszcze gigantyczna działalność charytatywna, niesienie pomocy wielu osobom. Widać było w laudacjach, że krakowianie są wdzięczni i kochają panią Anię. Jestem szczęśliwy, że tego typu osoba wstąpiła w w to zaszczytne grono – mówił prezydent Aleksander Miszalski.

Propozycja przyznania honorowego obywatelstwa Krakowa zyskała jednogłośną aprobatę rady miasta. Akt nadania tytułu został wręczony Annie Dymnej podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej z okazji święta miasta – 5 czerwca.

- Mieszkam tu 73 lata, pracuję 55 – na uliczkach Krakowa czuję się jak u siebie w mieszkaniu. Myślę, że jakbym czasem wyszła bez pieniędzy i bez butów, to za chwilę ktoś, by mi dał buty i pożyczył pieniądze, czy postawił kawę czy obiad. Tak to jest, no bo ja jestem w tym mieście trochę jak smok wawelski – mówiła Anna Dymna. - Kraków to bardzo specyficzne miasto. Ludzie, którzy tu nie mieszkają, uważają je za dziwne, ale ja tu mieszkam całe życie i czuję się tu jak w domu. Kocham Kraków za to, że jest i że jest czymś stałym w moim życiu.