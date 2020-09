Anna Lewandowska projektuje z firmą z Wieliczki. Nowa kolekcja!

- Właśnie rozpoczynam nowy etap mojej współpracy z 4F jako dyrektor kreatywna kolekcji. Wiem jak ważnym elementem treningu jest dobrany strój, zarówno pod kątem designu jak i rozwiązań technologicznych. Swoboda ruchów, pewność siebie, komfort… Tymi wszystkimi kryteriami kierowaliśmy się z zespołem 4F w procesie projektowania. Mam nadzieję, że dzięki naszej wspólnej pracy ta wyjątkowa kolekcja stanie się przyjemną motywacją do rozpoczęcia przygody ze sportem dla wielu kobiet, odkryciem wewnętrznej pasji i siły. Moim celem jest dzielić się nimi z innymi kobietami, żeby codziennie stawały się inspiracją i oparciem dla siebie nawzajem! - opowiada Anna Lewandowska.

Kampania „WELCOME TO THE CLUB” niezmiennie zaprasza do świata marki 4F i Anny Lewandowskiej, zachęcając kobiety ze wszystkich stron Polski, żeby podjęły wyzwanie i dołączyły do drużyny.