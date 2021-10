Apteki szpitalne jak przed wiekami. Konsekwencje takiego stanu rzeczy porażają

System UD zmienia to radykalnie. Pozwala zaoszczędzić aż 20 proc. w wydatkach na leki oraz - poprzez cyfrowy system kontroli - eliminuje ryzyko błędu. Polega na wysyłaniu przez aptekę dawek leku na 1 pacjenta na 1 dobę. Jest to możliwe dzięki blistrownicy, która odczytuje kod leku i wykorzystuje wprowadzone dane do pocięcia blistra na pojedyncze dawki bez rozszczelnienia go. Pojedyncza dawka, zapakowana do folii opatrzonej kodem identyfikującym pacjenta, przesyłana jest pocztą pneumatyczną.