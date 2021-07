Archeolodzy rozwiązują zagadki murów, które skrywa ziemia tuż pod Wawelem [ZDJĘCIA]

Autor nagrania: Justyna Jarosz-Romaniec

Kamienny kanał, który został odsłonięty w wykopie pod nową sieć MPEC wzdłuż ulicy Bernardyńskiej, rozpalał wyobraźnię postronnych obserwatorów, a budził też pewne nadzieje u badaczy. Było podejrzenie, że znaleziono tzw. wycieczkę, czyli sekretne przejście, które można by łączyć z zamkiem na Wawelu.

- Wskazywało na to trochę położenie tego znaleziska, a także informacje, że na Wawelu jest wlot jakiegoś tunelu czy kanału, który nie wiadomo, gdzie się kończy, gdzie ma wylot - mówi nam Justyna Jarosz-Romaniec, archeolog nadzorująca prace. Początkowo nie wykluczano też, że odkryty kanał pochodzi ze średniowiecza.

By dowiedzieć się więcej o znaleziskach z wykopu, pogłębiono go o kolejne ok. 60 cm - badacze zeszli więc ok. 2,5 metra poniżej poziomu terenu. Okazało się wtedy, że nie mają do czynienia z tajemnym przejściem, tylko kanałem ogólnospławnym, czyli odprowadzającym zarówno wodę deszczową, jak i ścieki sanitarne.