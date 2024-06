Arcybiskup Marek Jędraszewski złożył rezygnację. Długa lista zmian w krakowskim Kościele

Abp Marek Jędraszewski nawiązał do beatyfikacji ks. Michała Rapacza i zwrócił uwagę, że jest on wzorem i zachętą „by być nieugiętym w głoszeniu prawdy ewangelijnej światu takiemu, jaki jest”. – Wszędzie szedł jako świadek Chrystusa na spotkanie swoich czasów. Wierny aż do końca – mówił metropolita dziękując kapłanom za włączenie się w aktywne przeżywanie Kongresu Eucharystycznego w Archidiecezji Krakowskiej oraz organizację uroczystości beatyfikacyjnych ks. Michała Rapacza.

Ks. Tadeusz Tylka, proboszcz parafii w Płokach, gdzie posługiwał do męczeńskiej śmierci bł. ks. Michał Rapacz, odebrał relikwie nowego błogosławionego, które były wniesione do Bazyliki Bożego Miłosierdzia podczas beatyfikacji. Do kościoła Narodzenia NMP w Płokach trafi też obraz beatyfikacyjny ks. Michała Rapacza.

Arcybiskup nawiązał do czerwonego paska, którym jest przepasany Pan Jezus na obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a który jest „znakiem miłości ofiarniej, do końca – miłości, która przynosi ludziom zbawienie”. – Dziękuję za cały miniony rok pracy, różnego rodzaju zadań. Przed nami nowe zadania – mówił metropolita krakowski.