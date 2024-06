Arek, uczeń piątej klasy MZS nr 3 w Gorlicach odebrał właśnie „nudne” świadectwo. Z góry na dół jest tylko jedna ocena: celujący

Arek, przyszły prawnik. Ewentualnie lekarz. Choć tak naprawdę, już teraz mógłby być rasowym politykiem, bo na jedną uwagę mamy czy taty, odpowiada niemal tyradą. Mimo iż nie ma w tych słownych potyczkach żadnej młodzieńczej buńczuczności, to rodzice muszą zważać, co mówią. Bo jak każdy prawdziwy dyplomata, Arek ma własne zdanie i kitu mu wcisnąć nie można.

Wszystkie szkolne przedmioty są ulubione

Nie przepada za plastyką. Z pozostałych przedmiotów nie potrafi wybrać tego ulubionego, bo wszystkie go ciekawią. I nie sprawiają większych problemów. Porównania ucznia bez pały do żołnierza bez karabinu, nie zna. Najniższą oceną, którą dostał w mijającym właśnie roku szkolnym była minus czwórka.

Ale Arek wie swoje. W czwartej klasie założył sobie, że kolejny edukacyjny szczebel zakończy z samymi szóstkami. Planu nie zmienił ani o jotę, co więcej, wciągnął do niego rodziców i przed każdą klasówką, kartkówką czy sprawdzianem, kazał się przepytać. - Musiał mieć pewność, że ma opanowany cały materiał – dodaje mama.

To nie będzie tylko akcent. To będzie jeden z mocnych gwoździ targów Première Vision, które już za dwa tygodnie odbędą się w Paryżu. Kto akurat będzie przejazdem, może zajrzeć, by odszukać stoisko……

A może nie prawnik, nie lekarz, tylko... aktor?

Pomysł na prawniczą karierę, Arek zaczerpnął z seriali telewizyjnych.

- Bardzo mi się podobają wszelkie postaci prawników, adwokatów, negocjatorów – opowiada z uśmiechem. - Owszem, mam gadane, ale przecież dobry prawnik musi mieć – dodaje z błyskiem w oku.

To „gadane” miał w zasadzie od chwili, gdy nauczył się mówić, czym zaskakiwał rodzinę i nie tylko ich. Bliscy mogli wręcz pomyśleć, że chłopak pójdzie w aktorstwo. Tym bardziej że podczas któregoś z miejskich festynów wszedł w paradę niejakiemu Robertowi Szudy, który objeżdżał okolicę ze swoją indiańską wioską i zabawami dla dzieci. Jak to się stało? Po prostu, jak to często bywa podczas takich imprez, animator poprosił na scenę najodważniejsze dziecko z widowni. Arek dwóch zaproszeń nie potrzebował i z ławki publiczności wystrzelił, niczym z procy. Dziecięcy animator jeszcze nie widział, że przyjdzie mu się zmierzyć z ledwo co odrośniętym od ziemi bystrzachą.