Arena Jaskółka Tarnów marnuje się. Porządki po niedoszłym szpitalu tymczasowym potrwają co najmniej do połowy października

Gwarancja obejmuje okres 10 lat od chwili oddania budynku do użytku.

Ponad miesiąc od zamknięcia punktu szczepień, hala nadal jest nieczynna. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że powodem opóźnień były przedłużające się negocjacje w sprawie kosztów planowanych prac pomiędzy Budimeksem a PKO Bank Polski, który odpowiadał za utworzenie w Jaskółce szpitala tymczasowego.

- Arena formalnie wciąż jest w zarządzie Ministerstwa Aktywów Państwowych. Dopiero po przywróceniu obiektu do pierwotnego stanu, zostanie on nam zwrócony – mówi Arkadiusz Marszałek, dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Chciałbym, że to nastąpiło jak najszybciej, bo wszyscy się niecierpliwią. Otrzymujemy coraz więcej zapytań od agencji koncertowych i organizatorów różnych wydarzeń, ale realnie patrząc wszystko wskazuje na to, że nie nastąpi to wcześniej niż w połowie października – tłumaczy dyrektor TOSiR-u.