Asystent trenera Michała Probierza odchodzi ze sztabu szkoleniowego Cracovii

Szkoleniowiec opuszcza klub z powodów osobistych. 46-letni szkoleniowiec urodzony w Gdańsku, poinformował, iż ze względów rodzinnych nie jest w stanie kontynuować pracy w Krakowie.

- Piłka to mój zawód, moje hobby, ale czasami są takie sprawy, które są ponadto – powiedział Maciej Kalkowski. - Poprosiłem zarząd klubu o rozwiązanie umowy.

Sprawy rodzinne zmuszają mnie do tego, że muszę wrócić do Gdańska i tam sobie pewne rzeczy poogarniać. To były dla mnie świetne dwa miesiące, poznałem tutaj wspaniałych ludzi.