Atak nożownika na przechodnia w Tarnowie. Gdy ofiara zaczęła uciekać napastnik rzucił się za nią i zniszczył jej drzwi do mieszkania

Dramatyczne chwile 23-latka w drodze powrotnej ze sklepu

Do zdarzenia doszło, gdy 23-letni tarnowianin wracał ze sklepu do swojego mieszkania. Na ulicy Burtniczej zaczepił go nieznajomy. Zażądał od przechodnia pieniędzy i wyciągnął nóż, którym zaczął grozić 23-latkowi. Napadnięty mężczyzna chciał uniknąć kłopotów i rzucił się do ucieczki. Napastnik pobiegł za nim.