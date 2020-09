Autobusy MPK w Tarnowie jeżdżą jak przed pandemią. Od 1 września obowiązuje nowy rozkład jazdy

FLESZ - Jak przygotować dzieci do powrotu do szkoły?

Wakacyjny rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Tarnowie wraca na razie do lamusa. Od wtorku (1 września) obowiązuje ten, do którego pasażerowie przyzwyczajeni byli przed pandemią koronawirusa. Oznacza to, że miejskie autobusy będą kursowały częściej. Miasto zdecydowało nawet o zwiększeniu liczby połączeń na linii numer 9.

- Decyzja o przywrócenie tego rozkładu jazdy podyktowana jest powrotem dzieci do szkół – wyjaśnia Wiesław Kozioł z Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.

Były prośby do prezydenta Tarnowa

O przywrócenie "normalnego" rozkładu jazdy wnioskował do prezydenta miasta sam prezes MPK w Tarnowie, które wozi pasażerów. Do Zarządu Dróg i Komunikacji w ostatnich dniach dzwonili także zaniepokojeni rodzice uczniów z pytaniami o możliwość zwiększenia kursów.