Awans Stali Stalowa Wola do I ligi z małopolskimi piłkarzami w składzie

W ekipie gospodarzy zagrał jeden taki zawodnik. Chodzi o Huberta Sobola, byłego piłkarza Wisły Kraków. To właśnie on strzelił pierwszego gola w tym meczu, ale później zmarnował rzut karny przy prowadzeniu Kalisza 1:0, co miało swoje konsekwencje po przerwie...

W Stali natomiast było mnóstwo byłych piłkarzy małopolskich klubów. Takich zawodników zagrało aż dziesięciu! Trzech z nich jest zresztą wciąż piłkarzami krakowskich klubów, wypożyczonymi do Stali. Chodzi o Kacpra Chełmeckiego i Arkadiusza Ziarkę z Wisły Kraków oraz Damiana Urbana, który jest wypożyczony z Cracovii, a wcześniej grał też w Hutniku i Progresie Kraków. Wkrótce przekonamy się czy ta trójka będzie brana pod uwagę na kolejny sezon w macierzystych klubach, czy zostaną w Stalowej Woli, a może będzie jeszcze inne rozwiązanie.

Cracovię w CV ma jeszcze dwóch innych piłkarzy, którzy zagrali w barwach Stali w Kaliszu. Chodzi o Patryka Zauchę (w Małopolsce grał też w Wolanii Wola Rzędzińska) oraz Sebastiana Strózika.