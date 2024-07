BALTOPS 24. Wojska NATO pokazały swoją moc na Bałtyku. Spadochroniarze z Krakowa wsparli obronę kluczowej wyspy

- Takie szkolenia są bardzo ważne pod względem interoperacyjności – zwłaszcza dla jednostek takich jak 6 Brygada Powietrznodesantowa, która może zostać użyta do wsparcia innych armii NATO. Tak zostało to zrealizowane w ramach ćwiczeń BALTOPS 24 – informuje kpt. Bartosz Januszewski z 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego.

W BALTOPS 24 wzięli udział żołnierze z 20 krajów NATO. Jednym z elementów manewrów były działania na Gotlandii. To wyspa na

Bałtyku należąca do Szwecji. Jej powierzchnia liczy około 3,183 km, co czyni ją największą na Bałtyku. Znajduje się 90 kilometrów od Półwyspu Skandynawskiego i stanowi kluczowy punkt na szlaku handlowym i kulturowym łączącym kraje bałtyckie. Jest też jednym ze strategicznych miejsc pod względem militarnym.