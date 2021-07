Bank projektów dla Oświęcimia. Urząd zachęca mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów dotyczących rozwoju miasta [ZDJĘCIA] oprac. BK

Mieszkańcy Oświęcimia mogą zgłaszać swoje projekty dotyczące rozwoju miasta do urzędu. Mają stanowić jedno ze źródeł informacji przy opracowaniu Strategii Rozwoju Oświęcimia do 2030 roku

Mieszkańcy Oświęcimia mogą zgłaszać swoje pomysły do banku projektów utworzonego z myślą o przygotowaniu Strategii Rozwoju Oświęcimia do 2030. Można to zrobić za pośrednictwem specjalnie stworzonej ankiety na stronie internetowej urzędu miasta. Posiadanie strategii jest jednym z warunków ubiegania się o dotacje unijne.