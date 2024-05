Bartłomiej Gębala nowym starostą chrzanowskim. Zaskakujący skład rady. "To kupczenie stanowiskami"

Bartłomiej Gębala nowym starostą chrzanowskim. Zaskakujący skład rady

Najwięcej głosów w wyborach samorządowych 2024 do Rady Powiatu Chrzanowskiego zdobyła Koalicja Obywatelska - 34,78 proc., co dało jej 10 mandatów. To jednak o dwa za mało, by samodzielnie rządzić w 23 osobowej radzie i móc wybrać starostę oraz zarząd powiatu.

Koalicja Obywatelska zawarła porozumienie z Trzecią Drogą oraz Wspólnym Powiatem Chrzanowskim, by uzyskać większość w radzie. W ramach umowy koalicyjnej Patrycja Maciaszek (Trzecia Droga) miała otrzymać stanowisko wiceprzewodniczącej rady powiatu, z kolei Krzysztof Kurzański miał pełnić będzie funkcję nieetatowego członka zarządu. Skład zarządu mieli uzupełnić Maciej Nowak i Leszek Kukla. Tak się jednak nie stało.