Bartłomiej Język: Wszystkie dotychczasowe medale zamieniłbym na ten jeden

Czy ostatni etap przygotowań olimpijskich był bardzo intensywny, czy raczej to były treningi na podtrzymanie formy?

To były krótsze treningi, ale intensywność walk była duża. Mieliśmy sparingpartnerki z Węgier i ze Szwajcarii, chodziło o to, by dziewczyny zderzyły się z innym stylem walk. Na ostatnim zgrupowaniu byliśmy w Spale. Wcześniej było Zakopane z trenerami klubowymi. Przed południem zawodniczki miały indywidualne treningi z nimi, techniczne, a po południu już walki. W maju byliśmy z kolei we Włoszech, trenując z reprezentacją tego kraju.

Sprawdzianem formy miały być mistrzostwa Europy, ale zostały one odwołane. Jak ocenia pan tę decyzję?

Chodzą słuchy, że może odbędą się na przełomie września i października, ale to są nieoficjalne informacje. Żałuję, że ich nie było, bo od marca do igrzysk nie mamy żadnego oficjalnego turnieju. Miał być Puchar Świata w Dubaju, ale też został odwołany. Teoretycznie była jeszcze szansa na zajęcie pierwszego miejsca na liście światowej, a tak, to zostaliśmy na drugim. Gdyby to się stało, pierwszy mecz na IO mielibyśmy z Hongkongiem, a nie z Estonią, a więc z teoretycznie łatwiejszym rywalem. Ale nie ma co gdybać, jesteśmy przygotowani mentalnie na Estonki.