Bartosz Loter (Unia Oświęcim). Małymi krokami stara się realizować sportowe marzenia. Zdobył dwa srebrna w MP 16-latków w pływaniu. ZDJĘCIA

Zobacz zdjęcia Bartosza Lotera z pływackich MP 16-latków w Warszawie

Zdobył pan jedyne dwa medale dla oświęcimskiej ekipy w stolicy. Srebrne medale to sukces, ale czy nie ma niedosytu po przegraniu złota o setne części sekundy?

Na pewno chciałoby się więcej, ale w sporcie potrzebne jest pozytywne myślenie. Trzeba umieć się cieszyć każdym sukcesem, bo dla mnie srebrne medale na 50 i 100 metrów stylem klasycznym są wielkim osiągnięciem. Po przyjściu z Cieszyna, gdzie miałem możliwość trenowania tylko na krótkim basenie, w Oświęcimiu uczyłem się specyfiki walki na długim basenie. Nauka nie poszła na marne.

Z którego wyścigu jest pan najbardziej zadowolony?

Paradoksalnie z tego na 200 metrów „żabką”, bo w nim poprawiłem swoją życiówkę aż o pięć sekund. To tylko pokazuje, jak silna konkurencja była w stołecznych mistrzostwach. Ciekawostką było to, że po 175 metrach tego wyścigu byłem jeszcze na czele stawki. Na finiszu trochę zabrakło mi sił. Tak to już jest, że o końcowym wyniku decydują detale.