Basen na „Czarnej Górze” w Olkuszu będzie otwarty od 21 czerwca. Każdy znajdzie tam coś dla siebie! Zobacz wideo

Otwarcie basenu na „Czarnej Górze” w Olkuszu już 21 czerwca!

- Wiemy, jak dużą popularnością cieszy się nasz olkuski basen nie tylko wśród młodzieży, ale także wśród najmłodszych użytkowników a także serników. Każda grupa wiekowa znajdzie tu coś dla siebie – mówił w rozmowie z „Gazetą Krakowską” rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Michał Latos.

Do dyspozycji kąpielowicze będą mieli: basen sportowy, zjeżdżalnię wodną, basen ze sztuczną rzeką i biczami wodnymi, brodziki, wodny plac zabaw a także: boiska do siatkówki i koszykówki, plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej i korty do minigolfa.

Trwają przygotowania do otwarcia basenu w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym "Czarna Góra" w Olkuszu Paweł Mocny

Warto dodać, że w pobliżu basenu cały czas będzie można korzystać ze znajdujących się tuż obok elementów parku „Czarna Góra”, czyli: ścieżek pieszo-rowerowych, altanek, palców zabaw, siłowni pod chmurką, bieżni treningowych, torów do skoków w dal oraz boisk. Ponadto jeszcze w czerwcu otworzona zostanie wielka tężnia solankowa.