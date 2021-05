Będzie kolejne poszerzenie strefy płatnego parkowania w Krakowie?

- Dzielnica V Krowodrza: obszar tej dzielnicy nie objęty dotąd strefą płatnego parkowania;

- Dzielnica VI Bronowice: wschodnia część osiedla Bronowice Wielkie: obszar pomiędzy linią kolejową nr 94, ul. Armii Krajowej oraz ulicami: Piastowską i Bartosza Głowackiego;

- Dzielnica XIII Podgórze: północno-wschodnia część Łagiewnik: obszar pomiędzy ulicami: Kamieńskiego, al. Powstańców Śląskich, Księdza Józefa Tischnera, Wadowicką.

- Regularnie zgłaszają się do nas bowiem mieszkańcy tych obszarów wskazując na wielkie problemy parkingowe. Najlepszym przykładem są tu m.in. właśnie Bronowice, gdzie wiele osób dojeżdżających do Krakowa parkuje na osiedlach, zajmując tamtejszym mieszkańcom miejsca parkingowe. Podczas podejmowania decyzji o poprzednim poszerzeniu strefy radni jednocześnie zobligowali nas do przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. poszerzenia strefy o właśnie wymienione wyżej obszary. Te konsultacje zostały przedłużone, niedługo przedstawimy raport - podkreśla Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.