Bestialstwo w Tarnowie. Ktoś śmiertelnie postrzelił kota. Zrozpaczeni właściciele Kubusia wyznaczyli nagrodę za wskazanie sprawcy

Kubuś znalazł cudownych opiekunów z Tarnowa

Kubuś był oczkiem w głowie Anny i Krzysztofa Milanowskich. Gdy dwa lata temu ktoś do ich ogrodu przy ul. Pogodnej w Tarnowie podrzucił około czterotygodniowe maleństwo, bez wahania zdecydowali się zaopiekować kotkiem. Stworzyli mu ciepły i pełen miłości dom. Stał się częścią rodziny, w której niczego mu nie brakowało.

- To był niezwykle mądry i inteligentny mieszaniec z rasą maine coon. Był typowym kotem domowym, który nie wychodził na dwór - mówi Krzysztof Milanowski.

17 maja około godz. 10.30 do domu Milanowskich zapukał inkasent, który spisywał liczniki wody. Gdy pani Anna otwierała mu drzwi, Kubuś niespodziewanie wymknął się na ogród. Kobieta wyszła za nim, aby go szybko złapać i zanieść do domu. Nie było to jednak łatwe, bo ogród ma około tysiąca metrów kwadratowych powierzchni i jest zarośnięty różną roślinnością. Ciekawski kotek zaglądał w niemal każde miejsce. W końcu pani Anna straciła go z oczu.