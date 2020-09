Bezpieczna Sandecja Nowy Sącz w oczekiwaniu na Derby

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że nikt nie lubi przegrywać. My również. Chociaż trzeba brać pod uwagę, że przystąpiliśmy do tych rozgrywek praktycznie z marszu. Mieliśmy problemy pandemiczne i w konsekwencji nie mogliśmy trenować. Na szybko zagraliśmy jedną grę kontrolną, mecz w Pucharze Polski i pierwsze ligowe spotkanie w ciągu 9 dni. Jest to dla nas lekcja poglądowa jak należy wykańczać sytuacje, które się stwarza. My takowe też mieliśmy – dodał.

- W przerwie w szatni padło parę mocnych słów. Musieliśmy się mocno sprężyć, by nie wyjechać z większym bagażem goli, bo jak wiemy wcześniejsze spotkania kończyły się wysokimi wynikami. Cieszę się, że w drugiej połowie przeciwstawiliśmy się przeciwnikowi. Udało nam się zdobyć niestety tylko jedną, honorową bramkę, ale myślę, że drużyna na to zasłużyła swoją postawą w drugiej połowie.

Wracając jednak do ligowej rzeczywistości, sądeczanie na Dolnym Śląsku nie zaprezentowali zbyt wiele. Już w pierwszej połowie Miedź miała na koncie trzy bramki, co pozwoliło jej na kontrolowanie meczu. Różnica klas w obydwu drużynach była niestety widoczna.

Kampania 2017/2018 to już rywalizacja Sandecji z Termalicą na szczeblu ówczesnej Lotto Ekstraklasy. Co ciekawe obydwa mecze odbyły się w... Niecieczy. To z tego powodu, że sądeczanie przez brak obiektu spełniającego normy uprawniające do rywalizacji w elicie, musieli korzystać z tego w powiecie tarnowskim. „Biało-czarni” jako „gospodarze” wygrali najpierw 1:0 po trafieniu Adriana Danka. W drugim spotkaniu padł rezultat 1:1 (Maciej Małkowski).

Warto wiedzieć, że zespół z Niecieczy w minionej kampanii uplasował się na szóstej pozycji w ligowym zestawieniu zaliczając awans do baraży o wejście do ekstraklasy. Porażka 0:1 z Wartą Poznań, która nieco później wywalczyła promocję do najwyższej klasy rozgrywkowej, przekreśliła jednak te nadzieje.

Kolejny transfer

W piątek 28 sierpnia roczną umowę z Sandecją podpisał 22-letni pomocnik Paweł Mandrysz, były młodzieżowy reprezentant Polski, występujący ostatnio w ekipie ROW 1964 Rybnik. Prywatnie syn szkoleniowca sądeczan w poprzedniej kampanii spędzonej na trzecioligowych boiskach zanotował czternaście występów (dwanaście w pierwszym składzie), w których zaliczył jedno trafienie.