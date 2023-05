Biblioteka to supermarket kultury, w którym książka jest zachętą

- W ubiegłym roku zapisała się do nas rekordowa liczba nowych czytelników - patrząc rok do roku, od 2017 roku, kiedy powstała Biblioteka Kraków – to 17 951 zupełnie nowych osób, które uznały, że warto korzystać z naszej biblioteki – mówi Piotr Wasilewski z Biblioteki Kraków.

Sama Biblioteka Kraków to 57 filii, ponad 151 tys. czytelników (wzrost do poprzedniego roku o ponad 17 tys. osób), 2 mln 327 tys. wypożyczonych materiałów bibliotecznych (w stosunku do 2021 roku o 400 tys. więcej wypożyczeń) – to dane za ubiegły rok. I blisko 1,5 miliona książek oraz innych materiałów bibliotecznych. By przeczytać niektóre z nich trzeba poczekać nawet w kilkumiesięcznej kolejce.

Według raportu Biblioteki Narodowej, najchętniej sięgamy po Remigiusza Mroza i Henryka Sienkiewicza. Krakowianie pod tym względem nie różnią się od reszty kraju, najchętniej przychodzą do biblioteki po tzw. czytadła, kryminały, literaturę piękną.