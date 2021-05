"Biedni Polacy patrzą na getto". Aktorzy Teatru KTO zagrali na Placu Bohaterów Getta

NOWE Nowe imprezowe zagłębie w Krakowie otwarte! Hype Park już działa. Przyciągnął tłumy!

Na terenie dawnych magazynów przy Dworcu Towarowym w Krakowie oficjalnie otwarty został Hype Park (ul. Kamienna 12). To nowa miejscówka na rozrywkowej mapie Krakowa, która już w pierwszy dzień przyciągnęła tłumy. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, co zostało przygotowane na ogromnej przestrzeni muzyczno-gastronomicznej. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.