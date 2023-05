Krakowianie po raz dziewiąty pobiegną, by upamiętnić wojenne losy mieszkańców miasta

- Historia pokazuje, że wciąż trzeba przypominać te wydarzania. Choć nauczyciele historii i muzealnicy chyba ponieśli klęskę, jeśli patrzeć na to, co się dzieje na świecie. Może, jeśli ktoś przebiegnie pięć kilometrów ze świadomością, dlaczego bierze udział w tym wydarzeniu, lepiej zrozumie i zapamięta – dodaje Beata Łabno.

„Pamiętaj z nami” to jednak nie tylko bieg, ale też warsztaty, oprowadzania i wykłady.

W piątek 12 maja, o godz. 16.30 w Fabryce Emalia Oskara Schindlera odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony placowi Bohaterów Getta.

- Jesteśmy ciekawi, czy zostały zrealizowane cele, jakie sobie zakładali architekci w związku z takim upamiętnieniem tego miejsca. Jak twórcy oceniają projekt po latach? Czy krakowianie, którzy mieli przed laty różne zastrzeżenia co do tego projektu, zmienili zdanie? Czy w ogóle to miejsce nas w jakiś sposób porusza, czy może przechodzimy tamtędy obojętnie? Czy w ogóle wiemy, co oznaczają te krzesła? Czy wypada tam zrobić sobie zdjęcia ślubne? Tematów związanych z placem Bohaterów Getta jest wiele, chcemy je poruszyć – mówi Beata Łabno.