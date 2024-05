Bieg, który łączy pokolenia. 11. Krakowski Bieg Swoszowicki za nami ZDJĘCIA Ewa Wacławowicz

Bieg Swoszowicki to inicjatywa, która odbywa się na terenie dzielnicy X Swoszowice. To jedno z największych wydarzeń sportowych w Małopolsce. Co roku w biegu bierze udział ponad tysiąc osób. Jego 11. edycja zaplanowana została na niedzielę 26 maja. I jak można zauważyć i tym razem mieszkańcy dopisali.