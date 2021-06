Big Brother w Wadowicach? Straż miejska rośnie w siłę. Dostaną drona, 120 kamer i gmach po TP SA. A niektórzy chcą jej likwidacji Bogumił Storch

Straż miejska wyposażona w drona, 120 kamer i ogromne centrum monitoringu. A to wszystko w przyszłym roku w niedużych Wadowicach. To miasto ma ambicję zostać najbezpieczniejszym w Małopolsce. Mieszkańcy te plany już nazywają wadowickim Big Brother. Nie brak też głosów, że straż powinna zostać w Wadowicach zlikwidowana. - Za gapienie się cały dzień w kamery to szkoda im płacić, bo już w ogóle przestaną się ruszać zza biurka - komentują wadowiczanie. Burmistrz Bartosz Kaliński wyjaśnia, jak to będzie naprawdę wyglądać.