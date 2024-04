Biskup tarnowski Andrzej Jeż dokonał dedykacji kościoła św. Jana Pawła II w Nowym Sączu. Data nie była przypadkowa

- Pamiętam, kiedy jeszcze poszukiwałem działki pod ten kościół, wiele osób świeckich i duchownych twierdziło: ”po co to, księże proboszczu. To nie ma sensu. Przecież tyle tu jest parafii” i tak dalej. Ja podkreślałem, że to osiedle zawsze było tak trochę zostawione na uboczy, bez infrastruktury, tylko blokowiska i drogi. Więc podjęliśmy decyzję i po latach widzimy, że ta decyzja się zweryfikowała – mówił podczas uroczystości biskup tarnowski.

- To dla was wasi dziadkowie i rodzice wybudowali ten kościół. Nie możecie zmarnować tego wielkiego daru, który od nich otrzymujecie, dlatego też wzrastajcie w wierze. Niech ten kościół służy przyszłym pokoleniom – apelował proboszcz. - Kochani parafianie i przyjaciele naszej parafii, bez was nie byłoby tej dzisiejszej uroczystości. To jest wasze święto, to jest wasz dzień. Bogu niech będą dzięki za moich parafian.