Bobrowniki Wielkie. W kopalni kruszywa znaleziono niewybuch. Ogromnym pociskiem zajęli się saperzy [ZDJĘCIA]

Do nietypowego odkrycia doszło w poniedziałek, 31 sierpnia, po godzinie 13. Koparka pracująca na terenie kopalni wydobyła z ziemi dziwny przedmiot dużych rozmiarów. Pracownicy nie mieli wątpliwości, że mają do czynienia z niewybuchem. Na miejsce natychmiast wezwali policjantów z Żabna.

Mundurowi zabezpieczyli potężny pocisk do przyjazdu saperów z Rzeszowa. Gdy wojskowi dotarli na miejsce i dokładnie przyjrzeli się znalezisku określili go, jako pocisk artyleryjski do armatohaubicy z czasów II wojny światowej.

- Pocisk kalibru 300 mm miał ponad metr długości - mówi asp. sztab. Paweł Klimek, rzecznik prasowy KMP Tarnów.

Siła rażenia niewybuchu wynosiła około pół kilometra. - Na szczęście znaleziono go na terenie kopalni z daleka od zabudowań, dlatego nie było konieczności przeprowadzania ewakuacji ludzi - podkreśla asp. sztab. Paweł Klimek.

Dodaje, że chociaż region tarnowski jest pełen pozostałości z czasów wojny, to akurat w rejonie Bobrownik Wielkich nie dokonywano podobnych odkryć. - Do tej pory nie mieliśmy również tak dużego pocisku - przyznaje rzecznik tarnowskiej policji.