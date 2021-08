Bochnia. Będzie remont fragmentu ulicy Kącik obok urzędu miasta, miasto poszukuje wykonawcy

NOWE Tatry. Ponad 15 tys. turystów weszło do Morskiego Oka w ciągu jednego dnia. To absolutny rekord wszechczasów

Mamy nowy rekord frekwencji na szlaku do Morskiego Oka. 3 sierpnia na szlak do słynnego tatrzańskiego stawu weszło ponad 15 tys. turystów. - To rekord. Nigdy wcześniej takich tłumów na tym szlaku nie było - przyznaje Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.