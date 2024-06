Bochnia bliżej kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Chodenicach. Jest decyzja środowiskowa

Inwestycja planowana jest na terenie o powierzchni ponad 14 hektarów. Obecnie znajduje się tam Stadion MOS Strażak Chodenice, boisko do piłki nożnej, niewielki budynek szatniowy, asfaltowe boisko do koszykówki, siatkówki oraz TKKF „Raba” Centrum rekreacyjno-sportowe w Chodenicach. Mieszczą się tam również zespoły domków letniskowych, ogródki działkowe, a przy brzegu Raby znajduje się plaża. W miejscu, gdzie projektowany jest parking dla samochodów osobowych obecnie znajduje się teren zielony zadrzewiony i zakrzewiony.

- W ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Chodenicach planowane są boiska sportowe, korty tenisowe, strefa rekreacyjna, ścieżka pieszo-rowerowa, parkingi, strefa wodna itp. elementy służące dla rekreacji - mówi Rafał Nosek, naczelnik wydziału inwestycji w urzędzie miasta w Bochni.

Magistrat dysponuje już koncepcją wielowariantową, która będzie punktem wyjścia dalszych działań. - Wariant nr 1 jest najbardziej zbliżony do oczekiwań, natomiast środowisko piłki nożnej ma uwagi i chciałoby budowy stadionu do piłki nożnej, na razie jest to kwestia ostatecznie nierozstrzygnięta - zaznacza Nosek.