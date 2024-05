Bochnia. Kopalnia Soli otwarła w centrum miasta nowy punkt obsługi turystów. Można w nim kupić bilety i pamiątki

Biuro Obsługi Turystyki "Sutoris" zawdzięcza swoją nazwę Szybowi Sutoris, który znajduje się nieopodal Rynku w Bochni. Tam ma swój początek nowa trasa Kopalni Soli Bochnia "Solny świadek", uruchomiona pod koniec 2023 roku.

W nowo otwartym punkcie można kupić bilety do kopalni, a także pamiątki z nią związane (m.in. ulotki, broszury, lampy solne, sole kosmetyczne, książki). W przestronnym wnętrzu jest gdzie usiąść, są również toalety.

Punkt obsługi turystów kopalni uruchomiono w kamienicy nr 14 przy bocheńskim Rynku, należącej do miasta. - Lokal został kopalni użyczony przez miasto na okres pięciu lat. Myślę, że jest to pewien spójnik, który pozwoli na potwierdzenie dobrej współpracy z miastem. Liczę na to, bo ograniczenia wynikające z braku ruchu turystycznego wokół Szybu Sutoris wynikały m.in. z przedłużającego się remontu płyty rynku - mówi Krzysztof Zięba, prezes Kopalni Soli Bochnia.