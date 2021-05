Bochnia poprawi błędy na płytach pamiątkowych, wmurowywanych w płytę Rynku. Schody, które zbiegają się niesymetrycznie, nie będą korygowane

To jednak nie wszystko. Według niego niewłaściwe jest tłumaczenie słowa „dismoked”. - Co do słowa „dismoked” to jedyne słownik Goggle pokazał znaczenie i jest to: „zdemaskowany”. Nie jest to użycie w kontekście rozbiórki budynku. Natomiast żaden inny słownik, a przejrzałem cztery w domu i kilka na Internecie, słowa „dismoked” nie podaje w ogóle. Nawet słownik Webstera, gdzie jest 450 tysięcy haseł, nie podaje tego słowa. Przypuszczenie, że słowo takie nie istnieje, jest więc bardzo prawdopodobne.

Paweł Wieciech kwestionuje również zdanie „At this place the town hall was located”, które według niego nie trzyma się gramatyki angielskiej. - Okolicznik miejsca „at this place” nie występuje na początku zdania, zwłaszcza w piśmie formalnym jak na tablicy pamiątkowej. Okolicznik czasu można użyć na początku zdania, okolicznik miejsca nie. Chyba, że w jakiejś potocznej, nieformalnej mowie. Poprawne zdanie powinno brzmieć: The place where the Town Hall was located lub ewentualnie: The place of the Town Hall location. Moim zdaniem napisanie na tablicy pamiątkowej zdania: „At this place the town hall was located” jest niepoprawne.

Wątpliwości bocheńskiego anglisty budzi także użycie słów: „Registered office” - w odniesieniu do siedziby Rady Miejskiej. - Zazwyczaj, odnośnie ratusza czyli siedziby lokalnej władzy używa się słowa „headquarter” i tak to widziałem w wielu tekstach i słyszałem w mowie. Nie spotkałem jednak użycia słów „registered office” w odniesieniu do siedziby władz. Tu także może być błąd. Słowo „register office” znaczy bardziej "urząd stanu cywilnego" albo urząd, gdzie rejestruje się urodziny i zgony.